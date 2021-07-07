خبير مصري بأمريكا: تأثير سلالة «أبسيلون» على لقاحات كورونا ضعيف جدا

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أنّ سلالة أبسيلون لم تظهر تأثيرا كاملا حتى الآن على جودة اللقاحات المنتجة لـ فيروس كورونا - كوفيد 19، سواء الأمريكية أو تلك التي أنتجتها دول أخرى، موضحا أنّ مصل كورونا عبارة عن جزء معين من البروتين المكون لغلاف الفيروس، وحين يشعر به الجسم يبدأ تكوين الأجسام المضادة المقاومة للفيروس ونشاطه: «ثبات البروتين يعتبر العلامة المسجلة للمصل، ما يسهم في مقاومة الفيروس وتكاثره داخل جسم الإنسان».

أستاذ باطنة: العمل جار لوقف نشاط الفيروس وتحورات سلالة أبسيلون

وقال أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي لـ«الوطن»، إنّ تحورات الفيروس تكون في الجزء غير المتعرّف عليه في البروتين الخاص بخلية الفيروس، موضحا أنّ ما حدث مع متحور أبسيلون هو أنّ جزءا من البروتين الأول المتعارف عليه من المصل تغيّر، لكنه تغيير دون جدوى، فباقي البروتينات تعرّفت على المصل، وبالتالي فتأثير التغيير البسيط ضعيف جدا.

وأضاف أنّ الفيروس حال استمر في التكاثر واستطاع التغلب على العلامة المسجلة للمصل، سيكون هناك اختراق للجسم، والأجسام المضادة لن تستطيع التغلب على الفيروس، مشيرا إلى أنّ العمل جار لإيقاف تكاثر الفيروس واستمرارية نشاط المصل، ووقف التكاثر واستمرارية التحور للفيروس.

وتابع أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي، أنّ التأثيرات والتحورات الخاصة بسلالة أبسيلون ضعيفة جدا على لقاحات فيروس كورونا حتى الآن، والعمل جار على قدم وساق لوقف نشاط فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومواجهة أزمة تفشي المرض، مناشدا المواطنين، الإسراع في التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض.