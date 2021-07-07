طلب رشوة من مواطن..محافظ قنا يحيل فنى تنظيم بوحدة محلية للنيابة العامة

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إحالة فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية «حجازة قبلي»، للنيابة العامة، اليوم، لطلبه رشوة مالية من أحد المواطنين نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض في القرية بالمخالفة للقانون.

وكان المحافظ استقبل شكوى تقدم بها مواطن تضمنت بعض الأوراق وتسجيل صوتى منسوب إلى فنى التنظيم، يطلب رشوة مالية، فقرر إحالته للنيابة للتحقيق في الواقعة.

وقال محافظ قنا إنه لا تهاون فى أي جرائم فساد أو تقصير فى العمل، مشيرا إلى أن محاربة الفساد والفاسدين من أساسيات تقدم الأمة، لذلك تحرص المحافظة على اتباع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة وإحالتها للجهات المختصة بهدف القضاء على الفساد فى مختلف القطاعات حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن البسيط .

وأضاف «الداودى»، في تصريح صحفي، اليوم، أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن للقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله .