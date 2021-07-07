«مغطاة بشاش أبيض».. 10 مواصفات للتأكد من جودة اللحوم قبل شراءها

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا لمديريات التموين على مستوى المحافظات، لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الغلاء، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وحدت الوزارة في خطابها للمديريات، عدة صفات للحوم الجيدة، في إطار توعية المواطن قبل قدومه على شراء اللحمة.

مواصفات اللحمة الجيدة قبل شرائها:

1 – يكون لون اللحمة وردي فاتح إلى غامق قليلا تبعا لعمر الحيوان المذبوح.

2 - يكون لون الدهن أبيض ناصع كما في لحم الجاموس والضأن، ومائل للاصفرار كما في اللحم البقري.

3 – ألا يوجد في الدهن موادة مخاطية أو هلامية أو منادة

4 – أن تكون اللحوم معروضة بثلاجات العرض داخل محال اللحوم المجمدة.

5 - أن تكون اللحوم مغطاة بشاش أبيض نظيف داخل محال الجزارة.

6 – أن تكون رائحة اللحمة مقبولة ومميزة لنوع اللحم.

7 – أن يكون قوام اللحمة متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

8 – أن تترك الذبيحة حتى يتم التشميع لها، ثم تجرى عملية التشفية والتكييس بعد التبريد.

9 – أن تكون اللحوم المجمدة وضعت في أكياس بلاستيك عند تجميدها، ثم تلف في أكياس ورقية لتحتفظ بلونها.

10 – أن تكون الأختام واضحة على الذبيحة

وطمأنت وزارة التموين، في بيان لها، جميع الشعب المصري بأنه ستوفر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مراعاة لذوي الدخول المحدودة، خاصة لما تركته جائحة فيروس كورونا من آثار سلبية على المواطن.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، المواطنين بإبلاغ الوزارة عن أي منفذ يبيع اللحمة أكثر من الأسعارالتي تم أعلن عنها رسميا، وهي: 85 جنيها لكيلو اللحوم السودانية الطازة؛ و65 جنيهًا للمجمدة بمنافذ الوزارة؛ و95 جنيهًا للضأن المبرد.