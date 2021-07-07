إنقاذ طفلة بقيت بجوار جثة والدتها لمدة يومين دون طعام.. «افتكرتها نايمة»

جلست الطفلة، 4 سنوات، بجوار جثة والدتها المتوفاة، لمدة يوميًا معتقدة بأنها نائمة، وتنتظرها حتى تستيقظ، الخالة ظلت تتصل بشقيقتها للاطمئنان عليها، وفي كل مرة كانت الصغيرة ترد على الهاتف بإجابة واحدة: «أمي نائمة».

القلق تسرب إلى قلب الخالة، فاضطرت إلى الذهاب إلى بيت شقيقتها وظلت تطرق على الباب وتنادي بصوت عالٍ ولكن لا حياة لمن تنادي، تجمع الجيران على صوت طرق الباب؛ ليسقروا في النهاية على كسره، وتدخل الخالة الشقة فتجد الأم جثة هامدة بملابسها الداخلية وملقاة على الأرض وتنزف دم في أنفها وأذنها، وبجوارها طفلتها.

وأنقذت العناية الإلهية الطفلة ذات 4 سنوات، من الموت، بعد مكوثها يومين بجوار جثة والدتها، التي تدعى «إيمان» 36 عاما، بدون أي تغذية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة؛ لحين مباشرة التحقيقات وتولت خالة الطفلة أمرها ،التي أكد جيرانها أن الطفلة بصحة جيدة.

وأبلغ أهالي منطقة الاستاد قسم شرطة ثان الغردقة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام رئيس مباحث القسم والرائد مصطفى حلمي معاون أول ومعاينة الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.

بينما أفاد تقرير الصحة بأن الوفاة طبيعية َوطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، حيث أفاد مصدر أمني بأنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن الأم «إيمان» تركها زوجها منذ ثلاثة أيام ولم يسأل عنها، حيث يقيم عند زوجته الثانية.