بـ«ديفيليه فنى وموسيقى عربية».. انطلاق فعاليات «صيف إسكندرية»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، الفعالية الفنية «صيف إسكندرية»، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث من المقرر أن تستمر حتى 12 يوليو الجارى، بحضور النائب نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى والنائب تامر عبد القادر والنائبة منى عمر أعضاء مجلس النواب.

بدأت الاحتفالات بديفيليه فني لفرقة النيل للآلات الشعبية أمام مدخل القصر قدمت خلاله مقطوعات موسيقية بالمزمار والطبل البلدى والتى تفاعل معها الجمهور، تلى ذلك افتتاح معرض رسومات الأطفال من فروع الإقليم نتاج ورش الفنون التشكيلية وتضمن ما يزيد عن 150 لوحة فنية.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين نصر، تابلوهاتها الفنية المعبرة عن البيئة والتراث السكندرى ومنها: «الصيادين، الزفة الإسكندارنى، التنورة، أوبريت تحيا مصر».

كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة الفنان هيثم بسيوني، عدد من الفقرات الغنائية والمقطوعات الموسيقة المميزة ومنها «ميدلى إسكندرية، مطلوب من كل وطنى، ميدلى ريا وسكينة، من بحرى وبنحبوه»، بينما شدت الطفلة جورى هيثم، 9 سنوات وهى أصغر أعضاء الفرقة بأغنية شط إسكندرية، واختتمت الفقرات بأغنية عمار يا إسكندرية.

يذكر أن فعاليات «صيف إسكندرية» تهدف إلي تعريف الجماهير بالثقافات الفنية المتنوعة بمختلف المحافظات، وتستمر طوال شهر يوليو الجاري بقصور ثقافة الأنفوشي ومصطفى كامل والشاطبي، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.

وتتوالى الفعاليات بداية من الأربعاء 7 يوليو، حيث تقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية المعبرة عن البيئة السكندرية، وفى الخميس 8 يوليو تقدم فرقتي أوبرا عربي والأنفوشي للموسيقى العربية عروضمها الفنية، كما تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية (الطبول) فنونها يوم الجمعة الموافق 9 يوليو، أما يوم السبت 10 يوليو فتقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية، وفي يوم الأحد 11 يوليو تقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات يوم الاثنين، حيث تشدو فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بعدد من الأغنيات الطربية والوطنية والعاطفية.