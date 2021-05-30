هيئة قصور الثقافة تعلن عن مشروعاتها الجديدة

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مستهدفات المرحلة المقبلة في القطاع والتي تشمل الانتهاء من اختبارات اختيار المقبولين في مشروع «ابدأ حلمك» بمحافظة أسوان التي تقدم لها 643 شابا، وكفر الشيخ التي تقدم لها 706 شابا.

وناقشت تنفيذ القوافل الثقافية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، حيث تتجول القوافل في 12 قرية وتتضمن ورش فنية وأدبية وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية إلى جانب 12 قرية أخرى في محافظة الغربية خلال نفس الفترة.

كما تابعت وزيرة الثقافة خطة العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية للهيئة والتي تم الانتهاء منها وفي انتظار موافقة الحماية المدنية، ومنها مسرح 23 يوليو بالمحلة محافظة الغربية، قصر ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية، قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، سينما هيبس بالخارجة وموط بالداخلة في الوادي الجديد، بجانب مشروعات جاري العمل فيها منها قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قصر ثقافة أسوان وقصر ثقافة مطروح، وشددت وزيرة الثقافة على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد له.

إنجازات قصور الثقافة

واجتمعت وزيرة الثقافة مع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمتابعة ما تم تنفيذه خلال النصف الثاني من الموسم الفني الجاري، والتي شملت افتتاح قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات، تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية من بينها مشروع المسارح المتنقلة، حيث طافت المسارح 12 محافظة، مشروع ابدأ حلمك حيث وتم استكمال المرحلة الأولى منه في محافظة الفيوم والشرقية، إلى جانب بدء المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك مشروع أهل مصر الذي تضمن تنظيم 3 ملتقيات، بمشاركة أبناء المحافظات الحدودية، والذي تضمن عدد من الورش الفنية والأدبية إلى جانب زيارات لأبرز المناطق الأثرية.