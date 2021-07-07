لإنقاذ مرضى الأزمات القلبية.. جهاز أشعة عالي الكفاءة لمستشفى الفيوم  

وفرت وزارة الصحة والسكان، جهاز أشعة جراحية عالي الكفاءة لمستشفى الفيوم العام، يسمح بإجراء عمليات قسطرة القلب والقسطرة المخية بالمستشفى كنقلة نوعية، بالإضافة إلى توفير «ترابيزة عمليات» واسعة المجال منفذة للأشعة، وذلك لتحقيق حلم أطباء مستشفى الفيوم العام بإنقاذ حياة العشرات من مرضى طوارئ من الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وذلك استجابة لطلب أطباء قسم العناية المركزة والقلب بمستشفى الفيوم العام، وبتزكية من الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب للدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب العلاجي لتوفير المطلوب.

تطوير الخدمة الطبية

وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، في تصريح صحفي، اليوم، إنّه تم توريد جهاز أشعة جراحية عالية الكفاءة لمستشفى الفيوم العام، والذي يمكن تشغيل قسطرة قلبية عليه، وكذلك قسطرة طرفية، ومخية، ويمكن تشغيل حقن البؤر الكبدية عليه أيضاً، موضحةً إن هذا التشغيل يحتاج لتجهيز غرفة للقسطرة وغرفة تحضير وعناية قلبية وهذا متوفر بالفعل في قسم العناية بمستشفى الفيوم العام، ولكن ينقصه ترابيزة قسطرة واسعة المجال، وبعض التجهيزات البسيطة.

استكمال وحدة القسطرة بمستشفى الفيوم

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنّه حرصاً على صحة المرضى، طالبت بالموافقة على استكمال تجهيز وحدة القسطرة بترابيزة القسطرة، وبقية التجهيزات المطلوبة، موضحةً في مذكرتها أنّ هناك عدد كبير من مرضى محافظة الفيوم الذين يترددون على المستشفى ووحدة العناية المركزة بجلطات ويحتاجون لتدخل عاجل وسريع.

100 حالة جلطة قلبية شهرياً

وأوضحت الدكتورة ميرفت، أنّ متوسط حالات الجلطات القلبية شهرياً حوالي مائة حالة، بالإضافة إلى 200 حالة قصور الشرايين التاجية الغير مستقر كل شهر، مُبينةً أنّ وحدة السكتة الدماعية تستقبل متوسط 120 حالة مصابة بجلطات مخية شهرياً، وكل هذه الحالات بالرغم من وجود وحدة قسطرة طامية التي تقوم بمجهود كبير إلا إنّ عامل الوقت يفرق جداً طبياً.

قطسرة تداخلية لمصاب الجلطة

وأشارت إلى أنّه طبقاً لتوصيات منظمة القلب العالمية فإنّ مريض الجلطة لا بد أن يخضع لعمل القسطرة التداخلية خلال 90 دقيقة من إصابته بالجلطة، وهذا وقت يصعب جداً على مرضى مراكز يوسف الصديق وإطسا وأبشواي الوصول فيه إلى طامية التي تبعد ساعة إلا ربع عن مدينة الفيوم ولا يوجد بها وحدة سكتة دماغية.

وجود أطقم طبية متميزة في القسطرة

وكشفت عن وجود طاقم طبي متميز قادر على التشغيل يضم 6 أخصائيين يقومومن بإجراء القسطرة بمستشفى الفيوم العام، تحت إشراف 3 استشاريين من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى وجود أطباء جراحة أوعية يستطيعون تشغيل القسطرة الطرفية، وكذلك أطباء مخ وأعصاب يستطيعون تشغيل القسطرة المخية، ويوجد أطباء مناظير كبدية يستطيعون تشغيل وحدة الكي الكبدي بالقسطرة.

استكمال الأجهزة الناقصة بوحدة القسطرة

وأضافتأنّه تم الموافقة على صرف ترابيزة عمليات كهربائية منفذة للأشعة، بالإضافة إلى 4 جهاز syringe pump، و2 جهاز infusion pump، و2 جهاز شاشة مراقبة علامات حيوية بخاصية مراقبة الضغط المستمر للرعاية الجراحية بعد العمليات.