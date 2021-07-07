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«بسبب فيشة مروحة».. مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
02:42 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
وفاة طالب بصعق الكهرباء

وفاة طالب بصعق الكهرباء

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادى في محافظة الدقهلية، مصرعه اليوم، صعقا بالكهرباء في ورشة كاوتشوك يعمل بها في مدينة الكردي، في أثناء وضع فيشة المروحة بكبس الكهرباء، ووصل إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي جثة هامدة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد إصابات ظاهرية عدا كف اليد الأيسر، أو شبهة جنائية.

بلاغ بوفاة طالب صعقا بالكهرباء 

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمامور قسم شرطة الكردي، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول المدعو «محمد م. م. ح.»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، عامل بورشة كاوتشوك، مقيم ببندر الكردي إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وانتقل ضباط قسم شرطة الكردي إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة المدعو «محمد أ. ر.»، 21 سنة، مالك الورشة، مقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر أنه في أثناء وضع الطالب العامل بالورشة فيشة المروحة بكبس الكهرباء، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته.

وبسؤال والده المدعو «محمود م. ح.»، 57 سنة، سائق، مقيم بذات العنوان، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد إصابات ظاهرية عدا كف اليد الأيسر، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 645 لسنة 2021 إداري قسم الكردي، وجار العرض على النيابة العامة.

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