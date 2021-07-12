6 إجراءات لتركيب عدد مياه إنشائي بالمدن الجديدة

لتركيب عدد مياه إنشائي في إحدى المدن الجديدة، «العداد الذي يتم التقديم عليه لاستخدام المياه في أعمال البناء والتشطيب لحين الانتهاء من أعمال البناء حتى لايتم اتهام صاحب الأرض بسرقة المياه»، يجب اتباع مجموعة من الخطوات مع توافر عدد من الشروط للتقديم على طلب التوصيل لهذا النوع من العدادات المؤقتة، نستعرضها في السطور التالية:

الإجراءات

1- التوجه إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

2- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

3- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

4- انتظار موعد المعاينة والذي يتم تحدديه موعد عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

5- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجد.

6- استلام الخدمة والذي يحدد عبر رسالة قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

شروط الحصول على الخدمة

1- مالك الأرض أو وكيل أعمال.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

1- صورة من تحقيق الشخصية.

2- صورة من محضر الاستلام.

3- صورة خطاب التخصيص.

4- صورة الوكيل.

5- صورة رخصة البناء.

6- إيصال سداد مرافق.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت في بيان، أن الوصلة الإنشائية تعد من الوصلات التي يتم التعاقد عليها بغرض استخدام المياه في أعمال البناء والتشطيب وأنه يمكن فيما بعد إعادة تحويل التعاقد إلى وصلة مياه دائمة.

وأكدت الشركة: أنه يحق للشخص سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً، التقدم بطلب لإنشاء وصلة إنشائية بغرض استخدام المياه في أعمال البناء على أن يتم محاسبته بالفئة الإنشائية لحين الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ثم تقدمه بطلب لتحويل الوصلة الإنشائية إلى وصلة منزلية أو تجارية الاستخدام لمحاسبته وفقاً للتعريفة المقررة لغرض الاستخدام من المياه.