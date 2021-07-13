إصابات بالعشرات و4 وفيات في 7 حوادث الطرق بالمحافظات خلال 24 ساعة

وقع ضحايا بالعشرات في حوادث الطرق بالمحافظات، ففي 7 حوادث تسببت في مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 على مدار 24 ساعة الماضية في 5 محافظات وهي: «المنوفية، بني سويف، الفيوم، سوهاج، القليوبية»، بدأت بمصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بجنوب بني سويف، وإصابة 17 عاملا في انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأصيب 13 آخرين في انقلاب سيارة بمحافظة الفيوم، وأصيب 10 في حادث تصادم في سوهاج وبني سويف، إضافة إلى إصابة ضابط وأمين شرطة في انقلاب سيارة ترحيلات في القليوبية.

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

ولقى 4 أشخاص مصرعهم من قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

انقلاب أتوبيس على الطريق الإقليمي في المنوفية

وفي المنوفية أصيب 17 عاملا، بأحد مصانع مدينة السادات كانوا في طريق عودتهم من العمل إلى منازلهم بمركز أشمون، على الطريق الإقليمي عندما انقلب بهم أتوبيس كان ينقلهم، ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية بعدد 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 13 على طريق أسيوط الصحراوي

وفي محافظة الفيوم، أصيب 13 شخصاً بينهم 5 سيدات إثر انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل مدينة العياط، واستغاثوا بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى، خصوصاً أنّ الكثيرين منهم أصيبوا بإصابات بالغة في العمود الفقري، وكسور.

أصيبت 4 سيدات في تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بمدخل قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة ترحيلات في القليوبية

وانقلبت سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن القليوبية، حيث كانت تقل مسجونا متوجها لجلسة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة وأخرى ملاكي، ما تسبب في إصابة ضابط شرطة وسائق عندما وقع الحادث على الطريق الحر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بسبب السرعة الزائدة وجرى نقلهما لمستشفيي قليوب التخصصي.

ووقع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الفنت التابعة لمركز الفشن فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، كما أصيب 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين ومركبة «توك توك»، بطريق قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي، كما أصيب شخصان في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بنجع العسيرات دائرة مركز المنشاه، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.