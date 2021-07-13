وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الدبلومات الأمريكية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حسابات «Super Matching» للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أنه يُسمح للطلاب الذين يرغبون بملء «Super Matching Report» بأعلى الدرجات التي حصل عليها الطالب من بين الامتحانات التي اجتازها: «EST 1 - EST 2 - SAT 1 - SAT 2 - ACT 1 - ACT 2».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يحق للطالب في عمل «Super Matching» في مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها «Reading وWriting» من بين الامتحانات الثلاث المشار إليها، مشددًا على الطلاب بضرورة إحضار أصول الشهادات التي اجتازها من بين المحاولات التي تقدم إليها، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بإصدار الشهادة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب، الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج بالتقدم بالمحاولات التي أدوها على نظام SAT على أن يكون تاريخ آخر محاولة يسمح لهم بالتقدم بها لتنسيق هذا العام بحد أقصى 15/8/2021، وعليهم التقدم بما يثبت إقامتهم الرسمية والشرعية بالخارج.

«شوقي»: ضبطنا أكثر من 40 حالة غش

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، إن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكداً أنه تم ضبط أكثر من 40 حالة غش وتم توقيع عقوبات رادعة عليهم، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على متابعة سير الامتحانات في جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والداخلية لتطبيق إجراءات تأمينية ووقائية شديدة في جميع اللجان الامتحانية، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التعليقات الخاصة بالإجابة على البابل شيت.