تعرف على صفحة بوابة أسوان التعليمية 2021

تعتبر صفحة بوابة أسوان التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هي أهم الصفحات التي يتابعها أبناء أسوان حالياً خاصة فى ظل أن الصفحة تقدم العديد من الخدمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم ووصل عدد متابعيها حتى الآن لأكثر من 47 ألف مشترك ومتابع للصفحة مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 م .

خدمات بوابة أسوان التعليمية

«الوطن» تستعرض بعض المعلومات الهامة عن صفحة بوابة أسوان التعليمية أحد أهم الصفحات التعليمية بالمحافظة الجنوبية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

وتقدم صفحة بوابة أسوان التعليمية العديد من الخدمات لمتابعي الصفحة حيث يتم وضع جداول امتحانات الصفوف الدراسية المحتلفة ويتم أيضاً متابعة الامتحانات وأهم المراجعات وكذلك متابعة على مدار الساعة لكل ما يدور داخل مديرية التربية والتعليم بأسوان وكذلك الإدارات التعليمية الـ5، وخلال الأيام الماضية أطلقت الصفحة سلسلة مصورة لأفضل أيام الدنيا تتابع خلالها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

متابعة أسوان التعليمية لامتحانات الثانوية العامة 2021

تتابع بوابة أسوان التعليمية كل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2020/2021 ، بداية من إعلان جدول الامتحانات للمتابعات اليومية على مدار الساعة من امتحانات ومتابعة اللجان الامتحانية وكل ما يتعلق بها من طلاب وطالبات ومراقبين ومتابعات القيادات التعليمية والتنفيذية بمحافظة أسوان لسير العملية الامتحانية، وكذلك قارات ومعلومات حول الامتحانات في المحافظات الأخرى والقرارات التي تتخذها الوزارة .

معلومات حول الثانوية العامة 2021 بأسوان

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شدد على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للامتحانات أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة ، فضلاً عن جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين لإستضافتهم وتقديم كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

وأكد انتظام حركة سير الأتوبيسات التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم ، علاوة على فتح كوبرى خزان أسوان القديم بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.