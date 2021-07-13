بعد إعلانها رسميا.. 5 مستندات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، إلى توفير وحدة سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3% متناقصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وأعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، وقرر التطبيق الرسمي للمبادرة اليوم.

وبدأ عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، يبحثون عن الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وعن كيفية التقديم للاستفادة من المبادرة.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، في: «صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد، شهادة إثبات الدخل».

أما الشروط الأساسية التى يجب توافرها لدى المتقدم، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، تتمثل فى أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج فيلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم، وألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

كما يحق لأي شخص أو زوجته الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية، ويشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

كما تتيح مبادرة التمويل العقاري، استفادة المعاشات أو المستفيدين منها، سواء الابنة أو الزوجة من المبادرة، شريطة ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض، مع تحويل المعاش الخاص بهما على الجهة الممولة.