أسعار تذاكر سوبر جيت مرسى مطروح 2021.. المواعيد ومكاتب الحجز

مع انطلاق موسم الصيف 2021، وإقبال سفر مئات المصطافين إلى مرسى مطروح، من مختلف المحافظات، خاصةً القاهرة والجيزة، هرباً من ارتفاع حرارة الجو، والموجة الحارة، للاستمتاع بأجواء مطروح، وطقسها المعتدل، وبحرها الرائع، في ظل توافر شقق مصيفية بأسعار مخفضة، وشواطئ عديدة مفتوحة بالمجان أمام الزائرين، يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر «سوبر جيت» مرسى مطروح 2021، وتقدم «الوطن» من خلال هذه الخدمة، تفاصيل حول أتوبيسات «سوبر جيت»، من وإلى مرسى مطروح، خلال موسم الصيف، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

أسعار تذاكر سوبر جيت مرسى مطروح 2021

أسعار تذاكر سوبر جيت مرسى مطروح 2021، تبلغ قيمتها 155 جنيهاً من مدينة مرسى مطروح إلى القاهرة والجيزة والعكس، من خلال جميع المواعيد على مدار اليوم طوال موسم الصيف.

أسعار تذاكر سوبر جيت مرسى مطروح 2021.. مواعيد الرحلات

تتنوع مواعيد سوبر جيت مرسى مطروح 2021، على مدار اليوم، خلال موسم الصيف، ويعمل على الخط 5 رحلات ما بين القاهرة ومرسى مطروح، وهي كالتالي:

- سوبر جيت ينطلق في الـ6 صباحاً ويصل مرسى مطروح 12 ظهراً.

- رحلة أتوبيس سوبر جيت من القاهرة مرسى مطروح 6.30 صباحاً وتصل الساعة 12.30 ظهراً.

- سوبر جيت من القاهرة 3.30 عصراً، ويصل مدينة مرسى مطروح الساعة 9.00 مساء.

- أتوبيس سوبر جيت من القاهرة الساعة 11.35 مساءً، وتصل مرسى مطروح الساعة 4.30 صباحا.

- رحلة سوبر جيت من القاهرة الساعة 1.00 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 6 صباحا.

مكاتب حجز سوبر جيت مرسى مطروح 2021

وتنتشر مكاتب حجز أتوبيسات سوبر جيت مرسى مطروح، في 3 مناطق رئيسية بالقاهرة، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال موسم الصيف، وهي كالتالي:

- شارع رمسيس بجوار محطة كوبري الليمون.

- شارع طلعت حرب وسط القاهرة.

- ميدان عبد المنعم رياض.