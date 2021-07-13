قرار بإخلاء سبيل 3 متهمين في «فرح أتميدة» بكفالة 100 ألف جنيه

قرر المستشار شادي عرايس، رئيس محكمة جنح ميت غمر في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في «فرح أتميدة»، والمعروف إعلامياً بفرح «عبدة الشيطان»، بضمان مالي لكل متهم بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد سماع دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني عن المجني عليها «ميادة إيهاب»، التي لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بانطلاق طفاية حريق خلال وقوفها في بلكونة، بعد أن انطلقت من يد أحد الشبان صوبها كالصاروخ، وهو ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها وإصابة فتاة أخرى، خلال استعراضات قدمها عدد من الشبان في فرح بقرية «أتميدة»، بدائرة مركز ميت غمر.

النيابة تستأنف قرار الإفراج

ومن جهتها، قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار رئيس محكمة جنح ميت غمر بالإفراج عن المتهمين الثلاثة بضمان مالي 100 ألف جنيه، وطالبت باستمرار حبسهم على ذمة القضية، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف المقدم من النيابة غداً الأربعاء.

محامي ميادة: المتهمون نشروا الفيديوهات على الإنترنت

وأكد حسام الراعي، محامي أسرة المجني عليها ميادة إيهاب، أن الاتهامات ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا، وصدر قرار حبسهم بعد اطلاع النيابة العامة علي الفيديوهات والصورة التي نشرها المتهمون أنفسهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن طريقة وفاة المجني عليها ثابتة أيضاً، من خلال مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة بالكامل.

وقال «الراعي» لـ«الوطن» إن المحكمة ستنظر غداً الأربعاء استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، وطالبت باستمرار جميع المتهمين على ذمة القضية.

ونفى الدفاع عن المتهمين مشاركتهم في الواقعة، وقال إن قرار حبسهم جاء لأن القضية أصبحت قضية رأي عام، وأن أحد المتهمين كان يمر من الشارع، والآخر كان يجمع طفايات الحريق من الشارع.

مباحث الدقهلية تلقي القبض علي 3 متهمين

وكانت مباحث الدقهلية قد قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث في واقعة «فرح عبدة الشيطان» والذي تسبب في مصرع طالبة في كلية الآداب، وإصابة طالبة بالصف الثاني الثانوي بقرية أتميدة، مركز ميت غمر، بعد أن صدمتهما طفاية حريق انطلقت من يد أحد الشباب صوبهما بقوة، أثناء وقوفهما في بلكونة، وجرى ضبط المتهم الثالث أثناء اختبائه في إحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بالتنسيق مع إدارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، وذلك بعد ورود اسم المتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وضبطت قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، المتهم «أحمد أ. م.»، 18 سنة، عامل، مقيم في قرية «أتميدة» دائرة مركز ميت غمر، والذي تمكنت قوة من ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة تنسيقا مع إدارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بوصول إلى مستشفى ميت غمر العام كل من نور وليد عوض أحمد، 17 سنة طالبة، وميادة إيهاب مصطفى المرسي، 20 سنة طالبة، تقيمان بقرية أتميدة، دائرة المركز، مصابتين بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الثانية متأثرة بإصابتها.