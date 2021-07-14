صفية العمري: إشاعة عملية التجميل دمرتني سنين طويلة.. اتقوا الله

قالت الفنانة صفية العمري، إنها لا تريد الدخول في تفاصيل طلاقها من زوجها الفنان الراحل جلال عيسى، مشيرة إلى أن الرجل يتأثر عندما يجد زوجته تنجح، متابعة: «خلينا نفوت الموضوع ده.. وأنا أرضى بما كتبه الله لي».

وأضافت «العمري» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أنه أثناء تمثيلها شخصية نازك السلحدار في مسلسل «ليالي الحلمية» كانت تختار لبسها بمفردها سواء الملابس أو التربون الذي ترتديه على رأسها.

وتابعت الفنانة صفية العمري: «مكنتش بعمل كحل عيني في ليالي الحلمية بس كنت بعمل كحل في هوانم جاردن سيتي، وموجود عندي مخزن في بيتي بكل الحاجات اللي مثلت بيها، وأحيانا أدخل مزاد خيري أتبرع ببرنيطة ولما أتبرع بيها أندم لما أشوفها في ليالي الحلمية».

وأوضحت الفنانة صفية العمري، أن إشاعة إجرائها عملية تجميل دمرتها سنين طويلة، لافتة إلى أنها أصيبت بالعصب السابع وظلت تتعالج منه فترة طويلة وحدث شلل في منطقة في العين وأصيبت أثناء تصوير فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة»، مبينة أنها أدت دورا أصيبت فيه البطلة بالشلل وتخرج في البيت لكي تصرخ بسبب إصابتها.

واستطردت: «الناس قالت عليا عملت عمليات تجميل وعيني باظت وفي أفلام كتير بطلت تيجي ومن سنة واحدة صاحبتي بتقوله صفية قالها دي متشوهة مع إني أنا بنزل كل يوم وسليمة، اتقوا ربنا بطلوا إشاعات عشان أنا بعدما خفيت عملت أدوار في مسلسلات وأفلام ورجعت عادي، أنا بفتكر دوري مع أحمد زكي في البيه البواب وبقول أن أحمد زكي لا يمكن حد يجي زيه».