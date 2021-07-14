تفاصيل جديدة لمبادرة التمويل العقاري «3%»: إعلان جديد لوحدات 150 مترا

بعد إعلان البنك المركزي المصري عن انطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 عاما والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتيسير على محدودي ومتوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية ملائمة لهم.

الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» فتحت ملف التمويل العقاري وأجرت مداخلة مع عدد من المتخصصين والذين كشفوا بعض التفاصيل الجديدة عن المبادرة كما يلي:

وضع الحاصلين على شقق بالفعل بفائدة 8% ويحققوا شروط المبادرة الحالية

الدكتورة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بعمل مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي ومنخفضي الدخل بشروط أيسر لمساعدة كل من يرغب في شراء مسكن وليس لديه استطاعة، لافتة إلى أن المبادرة تهدف لمنع السكن في المناطق العشوائية وشراء وإيجار الشقق في العشوائيات.

وكشفت عبدالحميد تفاصيل وضع العملاء الذين استفادوا بسعر عائد 8% في عام 2019، مضيفة «المفهوم من التعليمات إذا كان حد تقدم على المبادرة وكانت وحدته أقل من 1.4 مليون جنيه فالبنك هيكلمه ويعيد جدولة القرض معاه وتقليل الفايدة لـ3% ولمدة 30 سنة».

إعلان قريب لوحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وأوضحت أن العقار هو نوع من أنواع الاستثمار وأن قيمته تزيد مع الوقت وأنهم لا يلزمون العميل بنمط معين للتشطيب والمهم أن تكون الوحدة كاملة التشطيب مثل وحدات الصندوق كاملة وجاهزة التشطيب.

وأكدت عبدالحميد أنه سيتم طرح إعلان قريبا فيه عدد من الوحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل منها الجاهز للتسليم الفوري وتنطبق عليه الشروط «هيدفع مقدم 10% ولو سعرها 1.1 مليون هيدفع 15% ولو 1.4 مليون هيدفع 20%».

وأشارت إلى أنه سيتم طرح وحدات متنوعة من 75 مترا لـ120 مترا وبعض وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويصل بعضها لـ150 مترا وسعرها في حدود المبادرة.

يمكن للعميل شراء شقة من القطاع الخاص

ولفتت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي إلى أن العميل يمكنه شراء وحدة من القطاع الخاص وليس شرطًا الحصول على وحدات حكومية بشرط أن تكون مخصصة للسكن.

وأوضحت أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة تم استثناؤهم من الحد الأقصى للدخل ويصل أسماؤهم للصندوق للحصول على هذا الاستثناء.

اللي عنده 59 سنة ممكن يستفيد من المبادرة

وأكدت رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، أن مبادرة التمويل العقاري تسري على المواطنين العاديين بسن قريب من سن المعاش حتى سن 59 عاما، مشيرة إلى أن العملاء من أصحاب المعاشات يمكنهم الاستفادة من المعاشات بحد أقصى 75 عاما «اللي عنده 60 هيستفيد لمدة 15 سنة واللي عنده 70 سنة هيستفيد لمدة 5 سنين» مضيفة «الفئة دي ليها الحق في الاستفادة لكن هيدفعوا دفعة مقدم أكبر من سن الشباب عشان عامل المخاطر لأن السن بيبقى مرتفع شوية تصل لـ40%»

وتابعت «عمر الـ40 سنة طالما موظف ومش على المعاش بتعامل لحد سن المعاش بحد أقصى 20 سنة يستفيد بالتقسيط».

العملاء القدامى اللي تنطبق عليهم الشروط يتواصلوا مع البنك

وعن وضع العملاء القدامى أوضحت «لو عملاء كانت شريحة دخلها تتناسب مع المبادرة الحالية والشقة اللي حصلوا عليها تقع في حدود أسعار شريحة متوسطة البنك العميل ده له الحق انه يتواصل مع البنك أو البنك يتواصل معاه عشان يعدل له الفايدة لـ3% وتطبق عليه المبادرة الحالية ولو الشقة سعرها أكتر من 1.4 ودخله أعلى من المحدد لن يستفيد من المبادرة».