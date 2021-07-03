جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية داخل عبوات شاي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط تهريب كمية من الأدوية داخل عبوات شاي مغلفة

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة المقبلة من جروزني، اشتبه محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في أحد الركاب الأجانب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة، أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك، فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية داخل إحدى الحقائب.

ضبط عبوات شاي كرتونية

وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، كلف محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عبوات شاي كرتونية مغلقة بتغليف المصنع، وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك، كلف «محمد نسيم، وولاء محمد فرغلي» مأمورا الجمرك، بفتح عبوات الشاي، وأسفر عن ضبط 15 عبوة من أدوية الـ «cancer» غالية الثمن، مخبأة في عبوات الشاي بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر أسامة دياب مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 75 لسنة 2021 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.