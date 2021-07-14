حريق يلتهم محل مفروشات بالمنصورة.. والسبب: ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات بمنطقة شارع «عبده معروف»، في مدينة المنصورة، والتهمت ألسنة النيران محتويات المحل بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبسؤال مستأجرة المحلل، عللت حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل.

ورود بلاغ بحريق في محل ملابس

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل محل ملابس جاهزة ومفروشات، في شارع «عبده معروف» دائرة القسم.

السيطرة على حريق محل ملابس واحتراق محتوياته

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط قسم شرطة ثاني المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات، استئجار المدعوة «فاطمة ع. م.»، 44 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، ويقع المحل بالطابق الأرضي من عقار مكون من أرضي وخمسة طوابق، بمساحة 90 متراً مربعاً تقريباً.

نجم عن ذلك احتراق محتويات المحل من الملابس والمفروشات، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر بشرية.

مستأجرة المحل: ماس كهربائي سبب الحريق

وبسؤال مستأجرة المحل، في محضر الشرطة، عللت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 4623 إداري قسم ثاني المنصورة، لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.