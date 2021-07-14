أشهر 10 مساجد تشهد صلاة عيد الأضحى 2021.. و3 أماكن لا تصلي فيها

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، في المساجد الكبرى، التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وكلف المديريات بمتابعة المساجد الكبرى المسموح بها إقامة صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 فيها، مع التزام المصلين بالقواعد والإجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة.

شروط وضوابط صلاة عيد الأضحى

واشترطت الوزارة، ارتداء الكمامة، وحمل المصلي الشخصي ومنع اصطحاب الأطفال، مع منع فتح الأضرحة، حتى يجري صدور قرار فى هذا الشأن، وتواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف -فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط- وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة.

وتنشر «الوطن» خريطة بأبرز وأشهر 10 مساجد تقام بها صلاة عيد الأضحى:

مسجد مصطفى محمود

يوجد المسجد بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وهو من أشهر المساجد التي تضم ساحات واسعة لأداء صلاة العيد.

مسجد الصديق

يقع المسجد بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديد.

مسجد عمرو بن العاص

ويعد مسجد عمرو بن العاص الذي يقع في منطقة مصر القديمة.

مسجد يوسف الصحابي

يوجد مسجد الصحابي بميدان الحجاز.

مسجد بلال

المسجد يوجد بمنطقة المقطم.

مسجد العريفي

يوجد مسجد العريفي في النزهة الجديدة.

مسجد السلطان حسن

يوجد مسجد السلطان حسن بالقلعة.

مسجد أحمد بن طولون

يعتبر جامع أحمد بن طولون، ثالث جامع أنشئ بمصر الإسلامية، وقد أنشأه أحمد بن طولون.

مسجد الرفاعي

مسجد الرفاعي هو توأم مسجد السلطان حسن المواجه له وشبيهه في الضخامة والارتفاع.

جامع بن قلاوون

جامع الناصر محمد بن قلاوون بني هذا الجامع منذ نحو 700 عام ويقع وسط القلعة تقريبا.

أماكن غير مسموح بها صلاة عيد الأضحى 2021

فيما حذر وزير الأوقاف، من إقامة صلاة عيد الأضحى في غير المساجد المسموح بها بصلاة الجمعة، أو في الزوايا أو المصليات، أو مصليات النساء، التي ليس بها مشرفة أو واعظة.