المؤبد لشاب قتل والده بسبب خلافات مالية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد بتهمة قتل والده بسبب خلافات مالية.

وقرر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالة المتهم «محمود ر. أ.»، 22 سنة، فلاح، ومقيم بعزبة تابعة لقرية «ميت بشار»، بدائرة بمركز منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه في القضية رقم 12433 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، والمقيدة برقم 774 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، بقتل والده «ربيع أ. ج.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث سدد له عدة طعنات نافذة، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر تدخل المجني عليه للدفاع عن زوجته، والدة المتهم، بعدما تشاجر المتهم معها بسبب مبالغ مالية.

وتبين أن المتهم قام بأخذ سكينة من المطبخ، وتعدى على والده بالضرب، وسدد له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، مما تسبب في وفاته في الحال، بسبب خلافات مالية.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أدانته وأصدرت ضده قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.