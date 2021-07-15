هاني رمزي للمواطن المعتدى عليه من كمساري: «إحنا بنتأسف لك»

اعتذر الفنان هاني رمزي للمواطن محمد رشاد، الذي اعتدى عليه كمساري القطار، في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«واقعة قطار منوف»، معربًا عن أسفه لما حدث له، قائلا: «كل سنة والأستاذ محمد رشاد طيب وأسرتك كلها بخير واحنا بنتأسف لك»، مضيفًا: «مصر كلها بخير وأهلها جدعان».

وعلق «رمزي»، على فيديو الواقعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا شفت الفيديو اتخضيت، وأنا اللي أعرفه إن احنا شعوب متميزة عن شعوب كتيرة جدا بالجدعنة وكرم الأخلاق وبالمرؤة والرجولة والمواقف الحلوة اللي بنشوفها دايمًا من المصريين والعرب»، متسائلًا: «إزاي أنا في لحظة كده اتخضيت لأني فقدت الثقة وقولت إزاي ده يحصل».

وقدم هاني رمزي الشكر للسيدة هناء التي عرضت دفع ثمن التذكرة بدلًا من المواطن، وصورت الواقعة بهاتفها المحمو،ل معتبرًا أنها نموذج للمصريين كما ينبغي أن يكون، لافتًا إلى أن المصريين هم أصحاب المثل القائل «الناس لبعضيها».

ودعى هاني رمزي المواطن محمد رشاد وأسرته لحضور مسرحيته في العيد متمنيًا أن يأتي العيد بالسعادة والمحبة لهم جميعًا، مؤكدا: «مش عارف أعمل لهم ايه»، مضيفا: «أنا عايز أقوله أنت هتشرفنا واحنا آسفين جدا على اللي حصل لك، ومتخفش مصر فيها جدعان كتير قوي، وأنا مستنيك في العيد وأنت اللي هتفرحني في العيد».