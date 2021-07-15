آمنة نصير ترد على هلا شيحة: النصحية على الملأ فضيحة وتسعى للشهرة

عادت الفنانة حلا شيحة إلى إثارة الجدل من جديد على السوشيال ميديا، بعدما شنت هجومًا لاذعًا على الفن المصري بشكل عام، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن تبرئها من كليب «مش أنا»، والتي نشرتها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة رسالة لزملائها في الوسط الفني بأن يتوبوا عن بعض النوعيات من الفن التي تقدم علي الشاشات.

آمنة نصير: الوصاية من حلا شيحة مرفوضة

من جانبه، قالت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن بعض الفنانات يغرقون في المناخ والوسط الفني الذي يوجد جزء منه يتنافى مع الشريعة الإسلامية، والتي تحظر الأعمال المنافية للأداب العامة؛ للحفاظ على الأخلاق العامة بين المسلمين.

وأضافت «نصير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنانة حلا شيحة بعد أن ابتعدت عن الفن اعتبرت نفسها وصاية على الفنانين ولها الحق أن تكون صاحبة توجيه لهم، موضحة أن هذا الأمر مرفوض في الإسلام، خاصة أنها كانت تمارس الفن مثلهم خلال السنوات الماضية بجميع أشكاله.

وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الإنسان يكره الوصاية بطبعه، مشيرة إلى أن الفنانة حلا شيحة نصبت نفسها في حالة الوصي على أعمال زملائها في الوسط الفني: «لو كنتي عملتي العمل دا قبل هذه الموجة كان زمانك اعتبرته إنجاز».

نصير: «النصيحة علي الملأ فضحية».

ونوهت«نصير» إلي أن الوصاية تكون من الواقع الحقيقي، وليس من عمل جرى ممارسته ثم جاءت لكي توصي بغيره قائلا:«كتر خيرها، هي أدت اللي عليها في هذه الوصاية، وعليها أن تتوقف على توجيه النصيحة على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضحية».

وأشارت «نصير» إلى أن ما فعللته الفنانة حلا شيحة نوع من أنواع الشهرة باسم الدين:« يارب يتقبل وصيتها ونصحيتها وأن تكون خارجة من العقل والعقيدة، وأن يثبتها الله علي ماتقوله»، لافتا إلى أنه لايجب أن تصر الفنان حلا شيحة على مبدأ الوصاية، قائلة إن الوصاية تؤخد من رجل الدين، وليس من سيدة مارست العمل ثم عادت إليه مرة أخرى.