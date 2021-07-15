«التعليم»: إلغاء امتحانات الثانوية لـ115 طالبا بسبب الغش والتسريب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة منذ بدايتها يوم السبت الماضي، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على انتظامها.

وأكد «شوقي» رصد 115 حالة غش في أول أسبوع من انطلاق الامتحانات، وإلغاء امتحان نحو 107 طلاب وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني بسبب الغش في المادة التي ضُبطوا فيها بالغش، كما حُرم 8 طلاب من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين بسبب تصوير أسئلة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع حالات الغش التي رُصدت عن طريق فريق مكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة العمليات المركزية في امتحانات الثانوية العامة 2021، تم تحويلها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساواة بين الطلاب المجتهدين والطلاب الغشاشين، خاصة أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وأن أعمال التصحيح تتم إلكترونيًا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، للشعبتين العلمية والأدبية، ليست معقدة أو تعجيزية، وجميعها على مستوى واحد، لافتًا إلى أن جميع لجان الامتحانات تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يعمل على نجاح امتحانات الثانوية العامة، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن الوزارة تتتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه سيجري التصدي بكل حسم لكل من يخل بسير امتحانات الثانوية العامة 2021.