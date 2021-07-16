7 ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 بالقليوبية.. تعرف عليها

استعدت مديرية أوقاف القليوبية لأداء صلاة عيد الأضحى 2021، حيث جرى رفع حالة الطوارئ من خلال غرفة العمليات المركزية، التي جرى تكوينها، وتستمر حتى يوم الجمعة، آخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، وكثفت المديرية من التشديد على أعمال التطهير بالمساجد الكبرى المسموح بها إقامة صلاة العيد، ويصل عددها إلى 2200 مسجدا وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بهذه المساجد بنطاق المحافظة، وعدم إقامة الصلاة في الساحات، ومتابعة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية من قبل مرتادي المساجد لأداء الصلاة وعدم فتح دورات المياه.

تجهيز 2200 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 بالقليوبية

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد في 2200 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة عيد الأضحي 2021 وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف أبو السعود، أنه جرى التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع، مع استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم عيد الأضحي، مؤكدا أن حالة الطوارئ تنطلق من اليوم الجمعة وتستمر خلال فترة العيد، وحتى الجمعة المقبل، في نهاية إجازة العيد.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية: مدة تكبيرات عيد الأضحى 7 دقائق

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على جميع الأئمة بأن مدة تكبيرات صلاة عيد الأضحي لا تزيد عن سبع دقائق، ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق، حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة عيد الأضحي 2021 يوم وقفة عرفات بجميع الأماكن، لرصد أي محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف لتعليمات ديننا والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

ضوابط حضور صلاة عيد الأضحي 2021 بالقليوبية

وأعلن أبو السعود، أن المديرية حددت 7 ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحي 2021 في مساجد القليوبية هي:

- ارتداء الكمامة.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي

- استمرار عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة عيد الأضحي 10 دقائق.

- فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

تكليفات برصد أي مخالفات في عيد الأضحي 2021 بالقليوبية

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، لكافة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية، التي يترأسها وتكثيف العمل في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة المقبلة.

ووجه أبو السعود، في تصريحات صحفية، التهنئة لوزير الأوقاف ومحافظ القليوبية وجموع الشعب المصري عامة، والشعب القليوبي خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحي 2021 سائلا الله، أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.