مشروعات بـ6 تريليونات جنيه في عهد السيسي تؤهل مصر للجمهورية الجديدة

نجحت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ عدد ضخم وغير مسبوق من المشروعات القومية والإستراتيجية طوال الـ7 سنوات الماضية، ما عزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة، وأهّلها للعمل على تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي شهد الرئيس السيسي المؤتمر الأول له، أمس الخميس.

مشروعات بـ6 تريليون جنيه تؤهل لـ«الجمهورية الجديدة»

وحسب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، أي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرابة 6 تريليونات جنيه، وهي المشروعات التي تؤهل لإعلان الجمهورية الجديدة في مصر قريبا.

أبرز المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وعدد التقرير أبرز المشروعات القومية والاستراتيجية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس والتي جاءت كالآتي:

1- مبادرة سكن لكل المصريين.

2- مشروعات تطوير العشوائيات.

3- تنفيذ مدن الجيل الرابع الـ20 في مختلف أنحاء الجمهورية.

4- البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

5- استكشاف وتنمية حقل «ظُهر»، ما أهل للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر.

6- تنفيذ العديد من الجامعات الأهلية.

7- تنفيذ الكثير من محطات تحلية مياه البحر.

8- تنفيذ العديد من محطات معالجة الصرف الزراعي.

9- إنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية للصرف الصحي.

10- العمل على المشروع القومي لتبطين الترع.

11- السعي للعمل على تنفيذ مشروعات متعددة والبنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

12- العمل على تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة».

13- العمل على تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان.

14- حفر قناة السويس الجديدة.

15- تطوير منظومة السكك الحديدية في مختلف جوانب المنظومة.

16- العمل على شبكة الطرق القومية عبر إنشاء طرق وتطوير طرق قائمة.

17- العمل على المشروع القومي لتطوير الطرق الداخلية.