تعرف على أفضل أماكن الترفيه بأسوان خلال إجازة العيد

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، وتعتبر محافظة أسوان إحدى المحافظات التي يوجد بها مسطح أخضر من حدائق عامة ومتنزهات تصل لـ140 حديقة عامة منتشرة بمراكز المحافظة الـ5، ويتوافد على المحافظة الجنوبية عدد كبير من أبناء المحافظات المجاورة لقضاء إجازة العيد.

وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد إجازة العيد لتبدأ من السبت القادم تقدم «الوطن»، بعض المعلومات عن أهم الأماكن السياحية والأثرية بأسوان.

الجزر النيلية بأسوان

تشتهر محافظة أسوان بموقع جغرافي مميز حيث يوجد تضم ألوان الطبيعة الثلاثة «الأزرق والأخضر والأصفر»، في لوحة واحدة وهي النيل والزرع والرمال، ويوجد بمحافظة أسوان العديد من الجزر النيلية غالبيتها لأبناء النوبة في جنوب مدينة أسوان، ومن أهم الجزر التي يتوافد عليها الأهالي لقضاء إجازة العيد هي جزر «سهيل وغرب سهيل وجزيرة هيسا وتنقار»، وبعض الجزر التي تتوسط مياه النيل بمدينة أسوان .

الوصول ومصاريف الرحلات للجزر النيلية

يصل أهالي أسوان والزوار إلى الجزر النيلية من خلال المراكب الشراعية والنيلية وبحسب الإتفاق بين المراكبي والأهالي ويتفق الأهالي فيما بينهم على تقسيم مبلغ استئجار المركب النيلي وتوجد بعض الرسوم البسيطة تصل لـ10 جنيهات عن كل فرد لأصحاب الجزر والمسئولين عنها فى مقابل تقديم خدمات منها فرش الأرض وتقديم مشروبات استضافة .

وتنشر «الوطن»، أسعار دخول المعابد في المحافظة ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء:

أسعار دخول معبدي أبو سمبل ومركز التوثيق

تبلغ قيمة الدخول لمعبدي أبو سمبل ومركز التوثيق وهو أحد أهم المعابد بأسوان والذى يقع على مسافة كيلو متر جنوب محافظة أسوان، للأجانب 240 جنيها، فيما تبلغ رسوم دخول نفس المعبد للطلاب الأجانب 120 جنيها.

وخفضت الوزارة أسعار دخول المعابد الأثرية للمصريين، حيث بلغت قيمة تذكرة دخول معبدي أبو سمبل أسوان للمصريين 10 جنيهات فقط، وللطلاب 5 جنيهات فقط.

وفي معبد أبو سمبل وأثناء ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس، فقد تم وضع أسعار خاصة حيث تبلغ قيمة الدخول للأجانب 500 جنيه، ودخول نفس المعبد للطلاب الأجانب 250 جنيها، وبلغت قيمة تذكرة دخول معبدي أبو سمبل أسوان للمصريين 30 جنيها فقط، وللطلاب 15 جنيها فقط.

أسعار دخول معبد فيلة

وحددت الوزارة أسعار دخول معبد فيلة، حيث تبلغ قيمة دخول الأجانب للمعبد 180 جنيها، وللطلاب الأجانب 90 جنيه، وللمصريين بقيمة 20 جنيها، وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«معبد كوم أمبو ومتحف التمساح»

تم تحديد أسعار دخول معبد كوم أمبو ومتحف التمساح، بقيمة تذكرة دخول للأجانب 140 جنيها وللطلاب الأجانب 70 جنيها، والمصريين 20 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«معبد إدفو»

تم تحديد أسعار دخول معبد إدفو للأجانب 180 جنيها وللطلاب الأجانب 90 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«المسلة الناقصة»

تم تحديد أسعار دخول المسلة الناقصة للأجانب 80 جنيها وللطلاب الأجانب 40 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«عمدا - وادي السبوع»

للأجانب 70 جنيها وللطلاب الأجانب 35 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

معبد «كلابشة - قبة الهواء- الكاب - إيزيس»

للأجانب 60 جنيها وللطلاب الأجانب 30 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«النقوش الصخرية بجزيرة سهيل- مقصورة حور محب وجبل السلسة»

للأجانب 40 جنيها وللطلاب الأجانب 20 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.