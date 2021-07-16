طرق تلقي لقاح كورونا للمسافرين

أعلن العديد من الدول عن شروط السفر إليها والتي تقتضي تلقي لقاح كورونا للمسافرين، سواء السفر للسياحة أو للعمل بها، ونظرا للإقبال الشديد على تسجيل لقاح كورونا المستجد، دشنت وزارة الصحة والسكان، موقعا إلكترونيا لحجز اللقاح للمسافرين إلى الخارج، على أن يتوفر مع الراغب في التقديم البيانات الدالة على السفر، وأن يتم التطعيم مجانا عبر الرابط، بالإضافة إلى أن البيانات الدالة على السفر تتمثل في التأشيرة وتذاكر الطيران وعقود العمل وسبب السفر سواء كان للسياحة أو العمل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه سيجري مراعاة نوعية التطعيمات التي تعتمدها الدولة المقرر السفر إليها، حيث يتوافر في مصر الكثير من اللقاحات أهمها لقاح سينوفارم وسينوفاك واسترازينكا واللقاح الروسي سبوتنيك v، بالإضافة إلى لقاح فايز ولقاح جونسون اند جونسون، مضيفا أن وزارة الصحة والسكان سيتم منح كل من تم تطعيمه شهادة تفيد حصوله على التطعيم تمهيدا لتوثيقها وتقديمها إلى الجهات المختلفة، كما سيكون بالشهادات الخاصة بالتطعيمات QR كود، وذلك لا يحتاج المسافر إلى تحليل pcr في السفر أو العودة إلى مصر.

لقاح كورونا للمسافرين من مصر

وأكد المصدر لـ «الوطن»، أن المسافر في البداية يقوم بالتسجيل عبر موقع لقاح كورونا الرسمي وتسجيل كافة البيانات الخاصة به، ثم يتوجه إلى المركز المعلن عنها لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، ويتقدم بالأوراق التي تثبت سفره للخارج وسبب السفر ويتم تلقي لقاح كورونا خلال 24 ساعة من تقديم الأوراق، وذلك لتسهيل الإجراءات على المسافرين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولابد من حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن هناك بعض الدول تشترط على المسافرين نوعا معينا من اللقاحات سواء جونسون اند جونسون أو فايز، وقد قامت مصر باستقبال مليوني جرعة من لقاح فايزر، وكذلك استقبال لقاح جونسون أند جونسون.

وحددت الوزارة في تقرير رسمي لها لقاح كورونا للمسافرين من مصر، وقالت إنه سيتم استخدام لقاحي فايزر وجونسون أند جونسون لأغراض السفر، مشيرة إلى أن لقاح جونسون أند جونسون عبارة عن جرعة واحد وتصل فعاليته لأكثر من 88%، موضحة أنه وفقا لنتائج الشركة المنتجة له فحصة مصر من لقاح جونسون أند جونسون تصل إلى 25 مليون جرعة.