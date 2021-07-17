حظك اليوم برج العذراء السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنّه شديد القلق على المقربين منه، كما أنه يشعر بالطمأنينة في تمسكه بالعادات والتقاليد، ومخلص لمن هم حوله، إذ أنّه يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بتخصيص مزيدا من الوقت والطاقة لمراجعة خطواتك وكن متعقلا في إدارة أمورك المادية.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتأنى في أقوالك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.