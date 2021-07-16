استعدادات العيد في قنا.. إلغاء إجازات الأطباء وغرف عمليات 24 ساعة

رفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد القصوى في كل الجهات والمديريات والمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى 2021 المبارك في المحافظة، حيث جهزت عدد كبير من المجازر لاستقبال ذبائح المواطنين المخصصة للأضحية، فضلا عن تجهيز عدد كبير من المساجد بعد تعقيمها لاستقبال المصلين في العيد، كما ألغت إجازات عيد الأضحى في المستشفيات، كما وفرت كل المستلزمات الطبية، فيما أعلنت مديرية التموين عن توافر كل السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة بأسعار مخفضة، ووفرت منافذ بيع متنقلة تسهيلا على المواطنين، فضلا عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

تجهيز 16 مجزرا لاستقبال أضاحي العيد بقنا

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى فتح جميع المجازر بالمحافظة وعددها 16 مجزر أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، موجها إلى ضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين .

تخصيص 2348 مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى في قنا

وأضاف محافظ قنا أن مديرية الأوقاف قامت بتخصيص 2348 مسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف ، حيث يجرى تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بهم قبل التوجه إلى المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وموعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة قنا في تمام الساعة 5:34.

إلغاء إجازات الأطباء في مستشفيات محافظة قنا خلال عيد الأضحى المبارك

وأشار محافظ قنا إلي إلغاء إجازة عيد الأضحى للأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات مع الدفع بسيارات إسعاف إضافية لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

محافظ قنا يوجه التموين بتوفير كل السلع خلال عيد الأضحى المبارك

كما وجه الأجهزة المعنية بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية، واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية، للتيسير على المواطنين لا سيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطري والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحالّ التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم ، للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية ، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال فترة العيد .