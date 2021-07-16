إجازة عيد الأضحى للثانوية العامة تبدأ من الأحد للعلمي والاثنين للأدبي

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن جميع المدارس التي بها لجان امتحانات للثانوية العامة تعمل بكامل طاقتها، وأن غدا امتحان مادة الكمياء للقسم العلمي، موضحا أن تعديل إجازة عيد الأضحي المبارك والتي تبدأ من غد السبت وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس أثناء احتفالية حياة كريمة، لا يؤثر على سير الامتحان يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقـررة من قبل السلطة المختصة، مشيرا إلى أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون غدا السبت 17 يوليو الامتحان في مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الأحد 18 يوليو الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة السبت 24 يوليو امتحان الفيزياء دون أي تأجيل أو تغيير، مشيرا إلى أن تبدأ إجازة الطلاب من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري الموافق يوم عرفة، وتستمر الإجازة أيام عيد الأضحي المبارك حتي يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، ليعاودوا امتحاناتهم مرة ثانية يوم السبت الموافق 24 يوليو المقبل، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحان الفيزياء من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات، ويوم الأحد امتحان التاريخ لطلاب القسم الأدبي.

وبناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، باستثناء طلاب امتحانات الثانوية العامة.