كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن رابط تحويل المدارس بالقاهرة، وأكد محمد عطية، مدير المديرية، تخصيص رابط لتحويلات الطلاب لعام 2021 / 2022، ويشمل استمارة طلب تحويل وطباعة طلب التحويل والاستعلام عن نتيجة التحويل، لافتاً إلى أن باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2021 سيفتح للطلاب الذين لم يتقدموا بعد، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 يوليو حتى نهاية الشهر الجاري، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يتقدموا بعد بسرعة التقديم لأبنائهم على موقع المديرية الإلكتروني، وتحميل مسؤولية البيانات خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ستعلن اعتباراً من أول شهر أغسطس المقبل بعد غلق باب التقديم في نهاية يوليو الجاري.

رابط تحويل المدارس بالقاهرة

وأضاف «عطية» في بيان له، أن تحويل المدارس بالقاهرة يجرى من خلال هذا الرابط، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، لافتاً إلى أن رابط تحويل المدارس بالقاهرة، يسهل للطلاب عملية التحويل بين المدارس، مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة أعلنت الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 وبلغ 235 درجة، موضحاً أن التقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتابع مدير المديرية، أن تنسيق المدارس الثانوية الفنية التجارية للبنات بلغ 205 درجة، موضحاً أن التنسيق يحدد على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكداً أن تنسيق المدارس الثانوية الفنية التجارية للبنين بلغ 205 درجة، وتنسيق مدرسة شبرا للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات بلغ 225 درجة.

وأوضح أن تنسيق المدرسة الثانوية الفنية التجارية بنين بالمقطم بلغ 200 درجة، وبلغ تنسيق فصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام السنوات الثلاثة للعام الدراسي الجديد 205 درجة، لافتاً إلى أن التنسيق يتم إلكترونياً.