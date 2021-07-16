كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك تحويل المدارس التجريبية 2021، مؤكدة أن التحويل يتم إلكترونياً من خلال هذار الرابط، وذلك يأتي في إطار حرصها على تحويل جميع الخدمات التعليمية للنظام الإلكتروني تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، مؤكدة أن البيانات تشمل الرقم القومي وكلمة المرور، موضحة أنه يمكن للطالب إنشاء حساب جديد من خلال نفس الرابط، مع مراعاة كتابة البيانات المطلوبة.

وأضافت الوزارة أن لينك تحويل المدارس التجريبية 2021 يتيح للطلاب التحويل من مدرسة لأخرى ما مراعاة الكثافة الطلابية في كل مدرسة، لافتة إلى أنه تم التأكيد على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة متابعة أعمال التحويلات بين المدارس ومراجعة الأوراق المطلوبة من الطلاب قبل استلامها.

لينك تحويل المدارس التجريبية 2021

وفي سياق منفصل، حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب على القراءة، مؤكداً أنه هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على جعل القراءة عادة يومية، وتتمثل في الاتفاق مع صديق على القراءة سويا، واختيار رواية خاصة بفيلم تحبه، وحمل كتاباً صغيراً أينما يذهب، وقراءته في أوقات الفراغ، والاهتمام بالقراءة قبل النوم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يمكن للطلاب القراءة في المواصلات، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين دون إجازة، وسط جميع الإجراءات الاحترازية المشددة موضحا أن الامتحانات ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر عليها، مؤكدا أنه تم رصد 115 حالة غش في أول أسبوع من بدء الامتحانات، منوها بأن جميعها جرى تحويلها للنيابة العامة، مؤكداً أنه تم توقيع عقوبات رادعة عليهم، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات التي تم الإعلان عنها لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات.