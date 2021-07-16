أسعار الشقق لقضاء إجازة العيد في مطروح.. تبدأ من 300 جنيه

يجذب مصيف مرسى مطروح المصطافين، خلال هذه الأيام، ويزداد البحث على محركات البحث على «جوجل» من عشاق مرسى مطروح، للتعرف على أرخص الأسعار لقضاء إجازة العيد في مطروح، والاستمتاع بالمزارات السياحية المختلفة، خاصة السياحة الشاطئية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في مختلف أنحاء مدن ومحافظات مصر.

وتقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير، خدمة أسعار الشقق المصيفية في عيد الأضحى، بمختلف الشرائح والأسعار من الأقل إلى المتوسط، إلى أعلى الأسعار، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

أرخص الأسعار لقضاء إجازة العيد في مطروح.. اعرف التفاصيل

للاستمتاع بأرخص الأسعار لقضاء إجازة العيد في مطروح، حيث تتاح شقق المصيف بسعر 300 جنيه في الليلة الواحدة، حسب إسلام العسال سمسار شقق بمدينة مرسى مطروح، قائلًا لـ«الوطن» إن أرخص شقق مصيف موجودة في عدة مناطق بجوار محطة قطار مرسى مطروح، وفي آخر شارع علم الروم، ومنطقة فندق القصر، ويوجد شقق بسعر 400 جنيه و500 في الليلة الواحدة، وترتفع كلما اقتربت الشقة من الشاطئ، وحسب رؤية البحر، وإن تشطيب الشقق والفرش، هو ما يحدد سعر الشقة، كلما زاد عدد الأيام قل سعر الإيجار.

أرخص الأسعار لقضاء إجازة العيد في مطروح.. اعرف المزارات

وتتاح في مرسى مطروح خلال عيد الأضحى، العديد من المزارات السياحية والشواطئ والتى تجذب المصطافين لزيارتها، ومن بينها شواطئ عجيبة والأبيض، والغرام، وكليوباترا، والليدو والعوام، ومبارك، والنخيل، والفيروز وروميل، ومينا حشيش، وعلم الروم، بالإضافة إلى الرميلة، ويأتى حمام كليوباترا من أشهر المزارات السياحية على البحر في مطروح، وهضبة عجيبة، كما يستمتع المصطافون بالملاهي والسيرك، والمنتشرين في عدة أماكن بكورنيش مرسى مطروح، ودور العرض السينمائي، والحدائق، والقرية البدوية، ورحلات اليخوت في البحر، وتلقى إقبالا غير عادي من زائري مطروح.