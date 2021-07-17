«الزراعة» توضح طريقة الذبح السليم لأضحية العيد: حتى تحصل على لحوم جيدة

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عددًا من الإرشادات والنصائح الهامة الواجب اتباعها عند ذبح أضحية عيد الاضحى 2021، والتي يقرّها الشرع، منوهة إلى أنَّ اتباعها يضمن الحصول على لحوم جيدة وسليمة.

تصويم الحيوان قبل ذبحه وعدم جره على الأرض

أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنَّه يفضل قبل الذبح تصويم الحيوان عن الأكل لمدة 12 ساعة، وذلك لتحسين نوعية اللحم وتقديم ماء الشرب للحيوان لتسهيل عملية السلخ، وتجهيز السكين الخاص بالذبح وذلك بأن يكون نصلها حادًا ويدها مثبته جيدًا، كما يجب عدم إجهاد الخروف قبل الذبح وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح ولا يتمّ شحذ السكين أمام الحيوان ويتمّ ذبح الحيوان بمجرد السيطرة عليه.

تابعت أنَّه عند ذبح الحيوان يوضع الخروف على الجانب الأيسر متجهاً نحو القبلة مع عدم تقييد الخروف في أثناء وبعد الذبح، ثم المرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيًا وقطع الأوردة «الحلقوم والمريء والوجدين» وذلك مع التسمية بذكر اسم الله عند الذبح وهو ما يكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة.

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على ضرورة ترك الدم لينزف ولا يتمّ فصل الرأس وقطع الأعصاب إلا بعد أن ينزف تماماً وتخرج روحه كليةً، ثم يبدأ السلخ بعد الذبح مباشرة ًوذك اقتداءً برسول الله «صل الله عليه وسلم» في حديثه الشريف «إن الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

القطع المفضلة في أضحية عيد الأضحى

أما عن أجزاء الذبيحة، فتنقسم إلى 3 أجزاء وهي: «منطقة الفخذ، والمنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ، ومنطقة الكتف»، وتختلف قطعيات اللحوم حسب تركيبها الكيميائي خاصة من حيث الدهن والأنسجة الضامة، وكذلك في الطراوة حسب عمر الذبيحة فكلما قل عمر الذبيحة كلما ازدادت طراوتها، وتأتي القطعيات الطرية في المنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ وهى منطقة القطن او «بيت الكلاوى» ومنطقة الأضلاع الظهرية ويستعمل هذا الجزء في التحمير والسلق والطبخ العادي.

ابتعد عن القطع الرديئة وتعرف على القطع المفضلة

وأوضحت هيئة الخدمات البيطرية، أنَّ منطقة السرة لحمها رديء نوعاً وتستخدم في الفرم وإعداد السجق، بينما عضلات منطقة الكتف فتحتوي على نسبة عالية من الأنسجة الضامة للمساعدة على المجهود الكبير الذي تبذله في أثناء حياة الحيوان مما يجعلها خشنة لزيادة نسبة الغضاريف والأنسجة الضامة، بينما نجد منطقة الفخذ تنقسم إلى موزة خلفية والفخذ، وتحتوي قطعة الفخذ على أطول عظمة في الذبيحة ويعتبر لحمها من أجود أنواع اللحوم حيث تجرى الألياف العضلية في اتجاه واحد وتنخفض نسبة الدهون فيها، ولذلك تستخدم فيعمل البفتيك بعد تقطيعها إلى شرائح رقيقة، أما عن المناطق الجيدة في اللحم والتي يفضل البعض سلقها في الماء المغلي للحصول على الحساء، فهي الموزة الأمامية والخلفية وكذلك منطقة بيت الكلاوي والرقبة.

ما الأجزاء المفضلة للشي

اما الأجزاء المطلوبة للشي فهي الريش أو الضلوع والسلسلة الفقريةـ ويفضل شيها للتخلص من النسبة العالية من الدهون ويفضل فيها ذلك اللحم المرمري الذي يختلط فيه الدهن بالعضلات، والذي يحمي اللحم الأحمر من الاحتراق والتفحم في أثناء عملية الشي.