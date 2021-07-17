حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة قبل دخول اللجان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الكمياء للثانوية العامة قبل دخول اللجان، مؤكّدة أنَّ الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الامتحان لا أساس لها من الصحة، مشددة على الطلاب بعد الالتفات لهذه الأوراق والتركيز في الامتحان، مؤكّدة أنَّ الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ أي أوراق متداولة تفيد بتسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنَّ جميع اللجان الامتحانية مؤمنة جيداً، موضحة أنَّها حرصت على إبلاغ وزارة الداخلية بجميع صفحات الغش المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كـ«فيسبوك وتيلجرام».

«التعليم»: عقوبات رادعة لأي محاولات لتسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة

بدوره، أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات المركزية كثفت من متابعتها لجميع صفحات الغش، مبينًا أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنَّ أي أعمال لحقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة قبل دخول اللجان سيتم التعامل معها بحسم، موضحاً أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يحاول ذلك.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ الامتحانات تعقد ورقياً بنظام البابل شيت، موضحاً أنَّ الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية ومصادر التعلم الرقمية لطلاب الثانوية العامة للتدريب على شكل الامتحانات الجديدة وطريقة الأسئلة، مشددا ًعلى الطلاب بضرورة الاسفتادة منها، لافتاً إلى أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع بنوك أسئلة الامتحانات بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية، مؤكّداً أنَّه سيتمّ تشكيل لجنة متخصصة وذلك بهدف وضع إجابات للامتحانات بحيث يتم على أساسها عملية التصحيح التي تتمّ إلكترونياً، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الامتحانات عقب الانتهاء من عقدها بـ10 أيام.