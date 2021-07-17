أسعار اللحوم القائم اليوم في الأسواق

يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم القائم، اليوم السبت، في منافذ التوزيع الخاصة بوزارة الزراعة أو المجمعات الاستهلاكية بالتموين، أو حتى محلات الجزارة والأسواق المحلية مثل سوق البحر الأعظم وبرقاش وغيرها، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» تستعرض أسعار اللحوم القائم اليوم في منافذ البيع التابعة للتموين والزراعة والسوق المحلي، وذلك في السطور التالية:

أسعار اللحوم القائم اليوم في السوق المحلي

سعر الكيلو جرام قائم حي لحم الضأن أسواني 60 و70 جنيهًا.

سعر قائم الكيلو جرام من سعر لحم الضأن «البرقي» من مرسى مطروح 75 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من العجول قائم نحو67 جنيهًا.

سعر كيلو جرام ماعز نحو 55 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من لحم الضأن السوداني الأقل، نحو 58 جنيهًا.

سعر كيلو جرام «نعجة» أنثى الخروف نحو 60 جنيهًا.

سعر قائم كيلو جرام من لحم الضأن الفلاحي والسعيد والصعيدي، 65 جنيهًا.

أسعار اللحوم قائم في منافذ وزارة الزراعة

وأتاحت وزارة الزراعة من منتصف الشهر الماضي، إمكانية حجز أضاحي عيد الأضحى، التي جاءت كالآتي:

- سعر الكيلو جرام قائم جاموسي 52 جنيهًا.

- سعر قائم العجول البقرية 58 للكيلو.

- وصل الكيلو جرام قائم من الخراف نحو 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم القائم اليوم في منافذ وزارة التموين

وبحسب بيان التموين، فإن الوزارة استعدت لعيد الأضحى بتجهيز 39 شادرًا لبيع الخراف الحية، موزعة على مستوى الجمهورية، يتوافر بها نحو 10 آلاف رأس، بسعر 65 جنيها للقائم.

بالإضافة إلى طرح كميات من اللحوم الحمراء، والتي جاءت أسعارها كالآتي:

اللحوم السودانية الطازة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضأن المبردة بسعر 95 جنيهًا.

اللحم الكندوز السوداني يصل إلى 85 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحم البرازيلي من 65 إلى 85 جنيها للكيلو.

اللحم الضاني البلدي من 100 إلى 110 جنيهات للكيلو.

وأكدت الهيئة على ضرورة شراء اللحوم الحمراء من مصادر موثوق فيها، والتأكد من أن تكون اللحم مختومة بخاتم المجزر والذي يدل على الذبح تحت الإشراف البيطري.