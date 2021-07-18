4 عيوب تمنع الشقة من الدخول ضمن مبادرة التمويل العقاري.. اعرفها

تزامنا مع الإعلان الرسمي عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن عيوب الشقة التي تمنع تطبيق مبادرة التمويل العقاري عليها.

وتشمل مبادرة التمويل العقاري شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

ووفقا لتصريحات البنك المركزى، بشأن مبادرة التمويل العقاري، فإن هناك 4 عيوب، لا يصح أن تتواجد بالوحدة السكنية، كي تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، العيوب التي إذا تواجدت في الشقة، تتسبب في رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

عيوب الشقة التي لا تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري

- أن تكون الوحدة غير كاملة التشطيب.

- أن تكون الوحدة بغرض موسمى أو سياحي.

- أن تكون الوحدة غير مسجلة بالشهرالعقاري.

- أن تكون الوحدة عليها أي مخالفات.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

ولا تختلف شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

كما أتاحت المبادرة فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقارى.

على أن يتم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عامًا.