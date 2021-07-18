حظك اليوم برج الميزان الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يُحب أن يعمل في بيئة مختلطة بالكثير من الناس، إذ يُعتبر من الشخصيات الاجتماعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك كي تتخذ قرارات حكيمة في عملك ومصاريفك ولا تصر على التبذير.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ينصحك الفلك أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.