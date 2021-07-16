حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:10 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
برج الميزان
مولود برج الميزان يتميز بحبه لاستخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، ولا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور.
حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي
فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.