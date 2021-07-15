حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.