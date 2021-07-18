حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على استكشاف النوايا والخفايا بسهولة كبيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الشمس في منزل الحظ تساعدك على التطور وتدفعك لتنمية أعمال.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في برجك ويجعلك ذلك ساحرا ومتألقا وتخلب الألباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.