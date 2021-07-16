حظك اليوم برج العقرب الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب شخصيته الغيورة والشكاكة، كما يتميز بأنه شخص ذكي جدا، حساس، قائد ماهر، وتقدم «الوطن» يوميا لقرائها، وفي السطور التالية برج العقرب، وما قاله علم الأبراج الفلكية عنه، ويعتمد علم الأبراج بصورة أساسية على تواريخ الميلاد لتقديم تحليل الشخصيات والطباع والصفات، لذا نرصد حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تنظم جهودك، وتتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططكوأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.