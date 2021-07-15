حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يهتم محبو الأبراج بمتابعة حظهم اليوم، وهو ما تقدمه «الوطن» يوميا لقرائها، وفي السطور التالية نخصص بالذكر برج العقرب، وما قاله علم الأبراج الفلكية عنه، ويعتمد علم الأبراج بصورة أساسية على تواريخ الميلاد لتقديم تحليل الشخصيات والطباع والصفات، لذا نرصد حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال وقد يمنحك المخلصون المساندة والنصائح الثمينة فاستفد منها ولاتعاند.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.