حظك اليوم الأحد 18-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثيرون بالاطلاع على رسائل الحظ الخاصة بأبراجهم وتوقعات خبراء علم الفلك بشكل يومي، ويعتمد علم الأبراج على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم برج الحمل 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الثور 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تعتني بصحتك وتتحرك بهدوء ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب العيون، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس في برجك تدفعك للحركة والإنجاز بكل الطاقة والنشاط، لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام وتتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم برج الأسد 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو تميل للغضب بسرعة.. حاول أن تقاوم ذلك وأن ترد بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 18-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم يحالفك الحظ أينما ذهبت وتؤتي جهودك ثمارها.

حظك اليوم برج العذراء 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمنحك اليوم قدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك كي تتخذ قرارات حكيمة في عملك ومصاريفك ولا تصر على التبذير.

حظك اليوم برج الميزان 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على التطور وتدفعك لتنمية أعمال.

حظك اليوم برج العقرب 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك ساحرا ومتألقا وتخلب الألباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويواف تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج القوس 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا، ويساعدك ذلك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي، ومن الأفضل أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها، وقد يدعمك زملاء أو رؤساء في العمل، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

حافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية وعموما تميل لعدم السماح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور وتنمية معلوماتك.

حظك اليوم برج الحوت 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم لديك استعداد لمساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.