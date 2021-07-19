بعد إعلان المركز الفلكي السعودي أن وقفة عرفات ستكون يوم الإثنين 19 يوليو 2021، وأول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية فلكيًا سيكون الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجريًا، الموافق 20 يوليو 2021، بدأ المواطنون في البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442-2021، ويُحدد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442-2021 على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442-2021

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من محافظات إلى أخرى داخل المملكة، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، على النحو التالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض: 5:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تبوك: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدمام: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الطائف:6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في نجران: 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العلا: 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جدة: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ينبع: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القويعية: 5:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الظهران: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القريات: 6:00 صباحًا.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن موسم الحج سيقتصر على المقيمين ممن تلقوا تلقيحًا كاملًا ضد وباء كوفيد-19، فيما يستثنى منه الوافدون من الخارج للسنة الثانية.