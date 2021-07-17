5 كيانات شبابية تعلن انضمامها لـ«اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»

أعلنت 5 كيانات ومبادرات شبابية انضمامها للكيان الجديد «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، والذي جرى الإعلان عنه في فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم تحالف شباب 30 يونيو، وكيان شباب مصر، ومؤسسة بكرة لينا، وشباب يلا سيسي، ومبادرة السياسي الشاب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوتهم لحضور المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، معلنين انضمامهم إلى «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في بيان رسمي.

ووجهوا الشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومسؤولي «حياة كريمة» على التنظيم الرائع وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة «حياة كريمة» خلال عامين.

وأكّدوا تأييدهم بشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره، وهو «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، متابعين «إنَّه لشرف لنا أن نعلن انضمامنا إليه، ونعدكم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم».