لعشاق مرسى مطروح.. تعرف على أماكن التنزه في عيد الأضحى

تعد مدينة مرسى مطروح من المدن الأكثر جاذبية للسياحة الداخلية في مصر، وتستقبل الآلاف من المصطافين في عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد، والاستمتاع بالمصيف، والأماكن السياحية المتنوعة التي تتمتع بها محافظة مطروح، بداية من الاستجمام على البحر، والتمتع بأجمل البلاجات في مصر، في ظل المناخ الساحلي المعتدل، الذي يجذب الرواد من مختلف مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا، ويتوجهون إلى مطروح لقضاء عطلة العيد في أجواء طبيعية هادئة يعشقها رواد مطروح.

مرسى مطروح.. تعرف على أماكن الفسح في العيد

وتتمتع مرسى مطروح بالعديد من أماكن النزهة في العيد، التي يمكن للمصطافين الذهاب إليها، ومنها شواطئ لقضاء نهار العيد بها، وعلى رأسها عجيبة، والأبيض، وأم الرخم، والغرام، وكليوباترا، والقصر، والأبيض الجديد، والليدو، والعوام، ومبارك، والنخيل، والفيروز، وروميل، وباب البحر، وميناء حشيش، وعلم الروم، والرميلة.

مرسى مطروح.. أماكن سهرات ليلية في العيد

وتتاح العديد من الأماكن للنزهة والسهرات الليلية في مرسى مطروح خلال عيد الأضحى، ومن بينها الملاهي الليلية على كورنيش مرسى مطروح، بمنطقة الفيروز، والبوسيت، والسيرك، بمنطقة كوبرى روميل، ودور العرض السينمائي، أمام عمر أفندي، وانتشار ألعاب الأطفال على البحر، في عدة أماكن، والكافتيريات الموجودة على الكورنيش وتفتح على مياه البحر، وتقدم بها فرق الفلكلور الشعبي السيوي والبدوي، في منطقة روميل، والبوسيت، والفيروز.

مرسى مطروح.. تعرف على أرخص وسيلة مواصلات للسفر

وتتعدد المواصلات التي تتاح للمواطنين للسفر إلى مرسى مطروح، ويأتي القطار كواحد من أرخص المواصلات إلى مطروح، ويتوافر بسعر 50 جنيهاً للتذكرة للدرجة المميزة، على خط قطار القاهرة مرسى مطروح، ويأتي بعدها الميكروباص بسعر 120 جنيهاً للفرد، ويخرج من موقف «مشعل» بشارع الهرم بالقاهرة، كما يتاح السفر بأتوبيس غرب الدلتا، بسعر 150 جنيهاً للتذكرة، وشركة الاتحاد العربي للنقل البري «السوبر جيت»، من التجنيد، وميدان عبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى شركة أتوبيس «جوباص».