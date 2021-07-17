بنك القاهرة يعلن تخرُّج أول دفعتين للتدريب في مجال تمويل SMEs

أعلن بنك القاهرة عن تخرُّج أول دفعتين من أكاديمية التدريب التى أطلقها البنك تحت مسمى SME Business School «NAWAH»، وذلك فى إطار استراتيجيته التوسعية المتكاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء كوادر مؤهلة من حديثى التخرُّج للعمل كمسئولى ائتمان متخصصين بهذا القطاع الحيوى.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن أكاديمية «نواة» تمثل إضافة حقيقية لجهود البنك التوسعية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أفضل البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر التى يمتلكها البنك باعتبارهم أهم أصول المؤسسة.

وأكد ضرورة مواكبة أحدث التطورات التى تشهدها سوق العمل من خلال توفير جميع المقومات والأدوات اللازمة للعاملين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملاء بنك القاهرة، بما يتوافق مع خطط الدولة وتوجهات البنك المركزى للتوسع فى تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية، لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار «فايد» إلى أنه تم إنشاء أكاديمية نواة بهدف تأهيل جيل جديد من العاملين حديثى التخرُّج لمواكبة متطلبات سوق العمل وإصقالهم بالمهارات الفنية والخبرات اللازمة لمواجهة جميع تحديات مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصاً لخدمة هذا الغرض، وذلك بالتعاون مع كل من المعهد المصرفى المصرى وبعض جهات التدريب الأخرى التى تقدم شهادات وبرامج متميزة وفق أحدث الأساليب العالمية فى تأهيل الشباب لسوق العمل.