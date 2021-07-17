والد حلا شيحة باكيا: «اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه»

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، على البوست الذي نشرته على صفحتها، قائلا إنه لم يتحدث مع ابنته لأنه حزين، موضحًا أنه ضد البوست الذي نشرته خلال الأيام الماضية بنسبة 100%، منوهًا بأنه أيد بيان النقيب، مشيرًا إلى ضرورة التريث لمعرفة ما وراء هذا الأمر.

وأضاف «شيحة»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت،«حلا إنسانة طيبة ونيتها طيبة ومعندهاش خبث ومحبة لكل زملائها من قلبها، والبوست بتاعها نزل بعد الفيلم بـ3 أسابيع، إيه النتيجة بتاعته؟.. ده بوست مجاني كدة منزلاه عشان الناس تهجم عليها؟.. دة كمين معمول لها، وعلينا نتريث شوية عشان منظلماهاش من غير ما نعرف حقيقة الأمر».

وأوضح أنه لا يعرف إن كان أخواتها البنات تواصلوا مع حلا أم لا، «كلهم زعلانين ومامتها زعلانا وكلنا زعلانين، أنا بقول بكل صراحة، أنا لن أسمح باختطاف حلا بأي حال من الأحوال وهقف ضد أي حد في الدنيا، لما حدث يعمل عملية زي دي، عمرها ما قالت الفن حرام أبدا، لا لما اتحجبت وقعدت فترة طويلة ولا دلوقتي، عمرها ما قالت كدة».

ووجه رسالة لها باكيًا، قائلا : «يابنتي زي ماقلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا.. الله هو الجمال والإبداع والابتكار.. ياحلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه».